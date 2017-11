Bottas surpreende Hamilton e garante a pole em Abu Dabi; Massa largará em décimo

As Mercedes dominaram o treino classificatório no GP de Abu Dabi, o último da atual temporada da Fórmula 1. O finlandês Valtteri Bottas surpreendeu, foi mais rápido do que o inglês Lewis Hamilton e garantiu a pole position com o tempo de 1min36s231.

As Ferraris não tiveram forças para competir e permaneceram durante todo o treino entre a terceira e a quarta colocações. No final, o alemão Sebastian Vettel garantiu o terceiro lugar no grid. O finlandês Kimi Raikkonen ainda perdeu uma posição para o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, e sairá em quinto.

O brasileiro Felipe Massa fez um bom treino classificatório em sua despedida da Fórmula 1. O piloto da Williams conseguiu avançar no último segundo no Q2, após passar todo o período fora da zona de classificação. Em sua volta final, deixou os dois carros da McLaren para trás. Depois, finalizou o Q3 na décima colocação.