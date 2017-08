Átila Abreu vence em Mogi Guaçu e sobe para terceiro na classificação da Stock

Foto: Victor Eleutério / Shell Racing

Átila Abreu coroou seu bom final de semana na Stock Car com uma vitória na segunda prova da etapa de Velo Città, a sétima da temporada, realizada em Mogi Guaçu, no interior paulista, neste domingo. Foi o seu primeiro triunfo na atual temporada.

Depois de obter a pole position, ele foi tocado e teve seu pneu furado na primeira corrida, que foi vencida por Felipe Fraga. Terminou, assim, apenas em décimo, o que o fez largar novamente em primeiro na segunda corrida, quando evitou os acidentes e garantiu a vitória.

“Estava muito confiante para a corrida, mas a batida do Fraga fez com que o mundo desmoronasse na minha frente. Eu estava bravo e a equipe me pediu calma, para focar na segunda prova”, contou o piloto. “A vitória veio de uma maneira inusitada, nem os melhores roteiristas poderiam imaginar isso. Fizemos bons pontos para o campeonato. Não posso reclamar do que aconteceu.”