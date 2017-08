Artur Fortunato tenta se aproximar dos líderes

Após quatro etapas da temporada, o americanense Artur Fortunato somou 37 pontos e se firmou no bloco intermediário da categoria F3-A, a principal da Fórmula 3 Brasil. Ele é o quarto colocado, atrás de Guilherme Samaia (110 pontos), Giuliano Raucci (66) e Murilo Coletta (66).

Para não descolar de seus principais adversários, o piloto de Americana sabe que precisa de um bom resultado na etapa deste sábado, no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS). Serão duas baterias, com a primeira corrida às 9h30 e a segunda às 11h55. Foto: Fernanda Freixosa / Divulgação

O circuito gaúcho tem extensão de 3.531 metros e alterna curvas de alta, média e baixa velocidade. Essa variação torna a pista uma das mais desafiadoras da temporada. Líder isolado, após ter vencido sete das oito corridas do ano, Guilherme Samaia é o piloto a ser batido na competição.