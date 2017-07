Após somar primeiros pontos, Alonso exibe otimismo para o GP da Áustria

Os dois pontos somados no GP do Azerbaijão, os seus primeiros na temporada 2017 da Fórmula 1, parecem ter alterado o ânimo de Fernando Alonso. Às vésperas do GP da Áustria, marcado para o próximo fim de semana, o espanhol avaliou que as características do circuito de Spielberg podem facilitar a tarefa da McLaren para voltar a figurar na zona de pontuação.

“Há razões para me sentir mais otimista para o nosso fim de semana na Áustria. É um circuito que não é tão dependente do motor como algumas das corridas recentes, e acho que o nosso carro vai se adaptar melhor às curvas do circuito de Spielberg”, afirmou o espanhol, lembrando as dificuldades impostas pelas pistas de Baku e de Montreal, palco do GP do Canadá, as provas anteriores do campeonato.

Alonso também destacou que a McLaren apresentará algumas atualizações no carro no próximo fim de semana, o que inclui uma nova versão do motor Honda e aumenta a sua confiança de que poderá ser mais competitivo na corrida austríaca.