Após nova tentativa de assalto, Pirelli cancela testes em Interlagos

Após nova tentativa de assalto nas proximidades do Autódromo de Interlagos, a Pirelli cancelou nesta segunda-feira os testes que iria fazer no circuito paulistano com a McLaren na terça e quarta. A fornecedora de pneus da Fórmula 1 sofreu tentativa de roubo na noite deste domingo, horas depois da disputa do GP do Brasil.

Os testes da Pirelli, que seriam os últimos do ano, serviriam para ajudar a fornecedora a elaborar os compostos do próximo ano. Para tanto, teria a ajuda dos carros e pilotos da McLaren para dois dias de trabalho fechado na pista de Interlagos.

LEIA TAMBÉM: Vettel é o mais veloz no 1º treino livre no Japão

A Pirelli, contudo, mudou de planos após tentativa de assalto na noite de domingo. “A decisão, compartilhada com a McLaren, a Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), foi tomada por interesse da segurança de todas as pessoas envolvidas no teste, tanto da McLaren quanto do nosso time”, disse a empresa italiana, em comunicado.