Após desistir da Honda, Sauber faz novo acordo com a Ferrari

Um dia após encerrar a parceria com a Honda, a Sauber anunciou nesta sexta-feira que fechou novo acordo para ter a Ferrari como fornecedora de motores para a temporada 2018 da Fórmula 1. Sem dar detalhes sobre o acerto, a equipe suíça divulgou que o contrato tem duração de “muitos anos”.

Com a decisão, a Sauber retoma parceria com a Ferrari, com quem tem colaboração há quase duas décadas. Para tanto, o time suíço precisou encerrar vínculo com a Honda que teria início no próximo ano. A mudança se deve à troca no comando da equipe. O acordo com os japoneses fora firmado por Monisha Kaltenborn, mas ela foi destituída da função recentemente e foi substituída por Frederic Vasseur.

“Estou muito satisfeito por confirmar que vamos continuar nosso trabalho com a Ferrari como nossa fornecedora de motores”, anunciou o próprio Vasseur. “A experiência compartilhada entre Sauber e Ferrari ergueu uma forte fundação, o que vai nos permitir seguir adiante de forma rápida e eficiente, também em termos de desenvolvimento do carro de 2018.”