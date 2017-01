Após acidente na quinta, Carlos Sainz abandona o Dakar

O Rally Dakar sofreu uma baixa considerável nesta sexta-feira. O espanhol Carlos Sainz, um dos maiores nomes da história dos ralis, abandonou a disputa ao não conseguir recuperar as avarias no seu carro provocadas pelo acidente sofrido na última quinta, durante a quarta etapa da tradicional prova, na Bolívia.

Na última quinta, Sainz foi uma das vítimas das dunas bolivianas ao se acidentar. Ele ainda conseguiu concluir a especial a 2h19min31 do primeiro colocado, mas esse resultado praticamente o tirava da disputa pelo título do Dakar. Só que os problemas nos carros foram tantos que a Peugeot confirmou que não havia possibilidade de o espanhol seguir na prova.

Dono de dois títulos mundiais de rali, Sainz já venceu o Dakar uma vez, em 2010. Porém, esta é a quinta vez consecutiva que o espanhol não consegue concluir a competição. E o início da prova o indicava como um dos candidatos ao título, tanto que havia vencido duas etapas.

“É obviamente decepcionante ter que abandonar após correr em um bom ritmo desde o início do rali. Estou muito decepcionado por não conseguir aproveitar todo o potencial”, lamentou Sainz, que havia iniciado a etapa da última quinta em segundo lugar na classificação geral entre os carros, que é liderada pelo francês Cyril Despres.

Antes do abandono de Sainz, o Dakar já havia sofrido outras baixas consideráveis, especialmente com as saídas do catariano Nasser Al-Attiyah, dono de dois títulos entre os carros, e do australiano Toby Price, atual campeão entre as motos.

O Dakar prossegue nesta sexta-feira com a disputa da quinta etapa com um percurso de 692 quilômetros entre as cidades bolivianas de Tupiza e Oruro. O tradicional rali será encerrado no dia 14, em Buenos Aires.