Antes do GP da Hungria, Massa lembra acidente

A disputa do GP da Hungria neste fim de semana representa um retorno especial para Felipe Massa. Afinal, foi no Hungaroring que o brasileiro sofreu o mais grave acidente da sua carreira, no treino de classificação da corrida na temporada 2009. Foi o que lembrou nesta quarta-feira o brasileiro na prévia da 11ª prova do campeonato.

Apesar disso, Massa nunca conquistou grandes resultados no GP da Hungria, nem tendo pontuado nas últimas provas no circuito localizado nas proximidades de Budapeste. O brasileiro chegará ao GP da Hungria após ter ficado entre os dez melhores nas últimas duas provas do campeonato e em 11º lugar na classificação do Mundial de Pilotos.

As atividades do GP da Hungria se iniciam na próxima sexta-feira, com o primeiro treino livre agendado para as 5 horas (de Brasília). A corrida será no domingo, sendo que a largada vai ser às 9 horas.

LEIA TAMBÉM: Bottas volta a superar Hamilton e lidera segundo treino livre em Silverstone