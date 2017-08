André Moraes vence a 1ª no MB Challenge

A primeira vitória a gente nunca esquece. Por isso, a etapa do último domingo da C 250 Cup, divisão do campeonato Mercedes-Benz Challenge, realizada no autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu, não sairá tão cedo da memória do americanense André Moraes Junior. O jovem piloto de 17 anos, em sua temporada de estreia na categoria, mostrou maturidade ao controlar o ritmo da prova para chegar ao alto do pódio depois de apenas quatro participações na competição.

“Meu carro estava perfeito desde os treinos e infelizmente nossa expectativa de largar na pole não se concretizou por um erro meu. Mas conseguimos reverter isso durante a corrida. Esta vitória estava um pouco engasgada depois de Santa Cruz do Sul, quando largamos em primeiro, mas terminamos em quarto por causa dos vários acidentes que ocorreram. Consegui uma rápida adaptação ao carro, e isso facilitou que estivéssemos competitivos já no início do calendário”, comentou Moraes. Foto: Cláudio Kolodziej / RACING PHOTOS

A etapa do Velo Città marcou o retorno ao pódio do atual bicampeão da C 250 Cup, Peter Michel Gottschalk. Depois de um início de temporada de resultados ruins – ele chegou a Mogi Guaçu na 14ª posição da tabela –, o paulista recebeu a bandeirada final na segunda colocação e recuperou pontos importantes no campeonato.