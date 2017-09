André Moraes Junior luta por 2ª vitória

Foto: Cláudio Kolodziej / Racing Photos

Empolgado após sua primeira vitória na C 250 Cup, divisão do campeonato do Mercedes-Benz Challenge, na etapa realizada no começo de agosto, em Mogi Guaçu, o piloto americanense André Moraes Junior vai a Londrina (PR) neste fim de semana para tentar embalar na competição.

Mais jovem do grid, com 17 anos, ele acelera neste sábado, às 16h20, no treino classificatório, e no domingo, às 10 horas, na corrida em si.

A nova regra que permite aos pilotos o descarte de suas piores provas na metade do campeonato fez com que André Moraes passasse a ocupar no momento a terceira colocação, com 51 pontos.