Em seu primeiro ano na Fórmula 1600, o jovem piloto americanense André Moraes Junior, de apenas 17 anos, superou adversários que antes eram considerados favoritos e conquistou o título da Copa do Brasil. No último sábado, ele chegou em terceiro nas duas baterias da etapa final da temporada, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo – Emílio Padrón ganhou a corrida. Foto: Carlos Freitas / DIVULGAÇÃO

O resultado foi suficiente para que André pudesse soltar o grito de campeão. Ele terminou a competição com 171 pontos, 61 a mais que Marcelo Cazelato, que ficou em segundo na classificação geral. Ao longo da temporada, o piloto de Americana venceu cinco das oito baterias disputadas nas provas de Piracicaba, Mogi Mirim, Londrina e São Paulo. A conquista surpreendeu o próprio piloto, que não imaginava ficar com a taça, até porque entrou como concorrente na categoria light, voltada a novatos, mas conseguiu superar a pontuação dos chassis da categoria principal.

“Foi surpreendente esse título. Eu não esperava ser campeão logo em meu primeiro ano, ainda mais tendo adversários de alto nível. Aprendi as coisas muito rápido, as estratégias com o carro. Foi uma grande experiência que meu deu uma base muito boa para seguir em outras categorias a partir das próximas temporadas”, comemorou o americanense, integrante da equipe Juka Motors.

Neste ano, André também conquistou o título paulista da Fórmula 1600. Na competição estadual, a categoria chegou a ser convidada a ser preliminar da Fórmula Truck, além de ter batido o recorde latino-americano de grid alinhando 32 carros. Os carros chegam a alcançar velocidade de 200 km/h.