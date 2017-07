Americanense se sagra bicampeão brasileiro

O americanense Alain Sisdeli se sagrou bicampeão do Campeonato Brasileiro de Kart. No último sábado, ele largou em 14º, mas fez uma grande corrida de recuperação no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, litoral de Santa Catarina, e chegou em primeiro na prova válida pela categoria Sênior A, uma das principais do kartismo nacional. Ele já havia levantado a taça da mesma categoria em 2014.

Sisdeli tem 30 anos e é piloto profissional. Na semana passada, pela primeira etapa do Campeonato Brasileiro, o americanense foi vice-campeão da categoria Shifter (kart com marcha). “Fiquei muito contente com este bicampeonato, até porque larguei em 14º numa categoria com sete campeões brasileiros. Não estou acreditando até agora, era quase impossível conseguir isso. Tive uma boa largada e acabou dando tudo certo”, comentou o piloto.

LEIA TAMBÉM: Pamfílio vence em Minas Gerais e Marusso é o novo líder

Foto: Bruno Gorski / Divulgação

A prova da categoria Sênior A também teve a participação de Dado Salau, empresário de Americana que competiu pela quarta vez no Campeonato Brasileiro. Apesar de encarar o kart apenas como hobby, ele fez uma boa corrida, mesmo diante de pilotos profissionais, largando em 26º e terminando no 15º lugar.