Zverev perde e se despede do US Open na 2ª rodada; Shapovalov vence Tsonga

Candidato a surpreender os trintões na briga pelo título do US Open, o jovem alemão Alexander Zverev se despediu de forma precoce do Grand Slam norte-americano na noite desta quarta-feira. O tenista de apenas 20 anos foi batido pelo croata Borna Coric pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5, 7/6 (7/1) e 7/6 (7/4). Em outro jogo desta noite, o jovem canadense Denis Shapovalov despachou o francês Jo-Wilfried Tsonga.

Atual número 6 do mundo, Zverev entrou no US Open como quarto cabeça de chave, no embalo dos títulos conquistados em Montreal (em final contra Roger Federer) e Washington. Mas já tivera dificuldade na estreia, contra o pouco conhecido Darian King, de Barbados. Na segunda rodada, diante de um rival com mais experiência no circuito, como Coric, Zverev acabou levando a virada.

Nesta noite, o alemão disparou 22 aces e 43 bolas vencedoras no total. No entanto, cometeu nada menos que 58 erros não forçados. As seguidas falhas minaram a confiança do jovem tenista a partir do terceiro set e Coric, que também tem 20 anos, aproveitou suas chances. Curiosamente, cada tenista só faturou uma quebra de saque em toda a partida. Zverev, porém, cedeu mais chances: 11 contra 7.