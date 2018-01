Wozniacki é confirmada como nº 2 do mundo e Svitolina sobe para 4º no ranking

A dinamarquesa Caroline Wozniacki chegará ao Aberto da Austrália, na próxima semana, como a nova número dois do mundo do tênis. A ex-líder do ranking subiu uma posição no ranking da WTA atualizado nesta segunda-feira. Ela desbancou a espanhola Garbiñe Muguruza, que caiu para o terceiro posto, mesmo sendo vice-campeã em Auckland, no fim de semana.

Exibindo forte consistência desde o começo da temporada passada, Wozniacki vem crescendo a cada mês no circuito. E nem as férias, ao fim de 2017, atrapalharam sua ascensão. A dinamarquesa só não ocupa a liderança do ranking no momento porque desperdiçou seguidas chances em finais no ano passado. Foram apenas dois títulos em oito decisões disputadas.

Em Auckland, no domingo, a situação não foi diferente. Ela perdeu o título para a alemã Julia Görges. Mesmo assim, está a apenas 420 pontos da líder do ranking, a romena Simona Halep, que terá a posição em risco durante o Aberto da Austrália, que começará no dia 15 (noite do dia 14 no horário de Brasília).