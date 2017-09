Tênis de mesa de Americana conquista 3º lugar em Araras

A equipe de Tênis de Mesa de Americana conquistou o terceiro lugar na 7ª etapa da Liga Paulista de Tênis de Mesa, que aconteceu no último sábado, no ginásio do Clube Sayão, em Araras. Para o treinador da equipe, Maurel Luchiari, a delegação americanense teve um rendimento positivo e surpreendente.

“A equipe evoluiu e o objetivo para a próxima etapa é crescer ainda mais. Vamos tentar manter este ritmo para conquistar o quarto lugar no Ranking Geral de equipes”, analisou o treinador da equipe, que está na quinta colocação no ranking geral da modalidade.

LEIA TAMBÉM: Bia Haddad Maia vence rival russa e avança para chave principal em Cincinnati

A próxima etapa da competição está marcada para o dia 23, em Piracicaba.