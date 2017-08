Svitolina sobe para 4º lugar no ranking com título e já ameaça líder Pliskova

Campeã do Torneio de Toronto no último fim de semana, a ucraniana Elina Svitolina foi a principal responsável pelas movimentações na atualização desta segunda-feira no ranking da WTA ao ascender para a quarta posição na lista, com 5.650 pontos. Além disso, a conquista também a colocou na liderança do ranking da temporada.

O ranking continua sendo liderado pela checa Karolina Pliskova, que soma 6.940 pontos após ser eliminada nas quartas de final do evento canadense. A romena Simona Halep, que perdeu para Svitolina nas semifinais, é a segunda colocada, com 6.150 pontos. Logo depois, em terceiro lugar, está a alemã Angelique Kerber, que decepcionou em Toronto ao cair na terceira rodada.

LEIA TAMBÉM: Bellucci é eliminado por Fognini nas quartas de final em Kitzbühel

Vice-campeã do torneio canadense, a dinamarquesa Caroline Wozniacki subiu para a quinta colocação, com 5.340 pontos. E quem despencou dois postos na lista, sendo ultrapassada pelas finalistas em Toronto, foi a espanhola Garbiñe Muguruza, agora a número seis do mundo, com 5.310 pontos.