Soares e Jamie Murray perdem para franceses e ficam com o vice em Cincinnati

O brasileiro Bruno Soares e seu parceiro britânico Jamie Murray foram derrotados neste domingo pelos franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4, e ficaram com o vice-campeonato na chave de duplas do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, disputado em quadras duras.

Terceiro favoritos da competição, Soares e Murray vinham fazendo uma grande campanha e ainda não tinham perdido um único set no torneio, mesmo depois de enfrentaram nas semifinais o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot, segundo cabeças de chave.

Mas, neste domingo, diante dos quintos pré-classificados, a dupla do brasileiro não conseguiu repetir o desempenho. E, depois de equilibrar o jogo no primeiro set, não manteve o mesmo nível de atuação e acabou ficando com o vice-campeonato.