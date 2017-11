Sem surpresas, França e Bélgica anunciam convocações para a final da Davis

França e Bélgica anunciaram seus convocados para a final da Copa Davis sem surpresas nesta terça-feira. As duas equipes mantiveram em suas listas os mesmos tenistas que entraram em quadra na disputa das semifinais. A grande decisão está marcada para os dias 24, 25 e 26 deste mês, na quadra dura e indoor do Stade Pierre Mauroy, em Lille, na França.

Favorito, o time francês terá Jo-Wilfried Tsonga, atual número 15 do mundo, e Lucas Pouille (18º), além dos duplistas Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut. O capitão Yannick Noah convocou ainda Richard Gasquet e Julien Benneteau como reservas para o duelo em que a França busca o nono título da Davis, e o primeiro desde 2001.

LEIA TAMBÉM: Soares perde de favoritos nas semifinais das duplas em Estocolmo

Já a equipe belga, do capitão Johan Van Herck, terá David Goffin, 8º do mundo, e Steve Darcis (76º), além de Ruben Bemelmans e Arthur De Greef. Joris De Loore será o reserva dos visitantes. A maior aposta da Bélgica será Goffin, que chegará embalado à final pela participação no ATP Finals, o prestigiado torneio que reúne os oito melhores da temporada, em Londres, nesta semana.