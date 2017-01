Sem Paula e Bia, Brasil terá sobrinha de Meligeni pela 1ª vez na Fed Cup

Melhor brasileira no ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), Paula Gonçalves não defenderá o Brasil no Zonal Americano I da Fed Cup, de 6 a 11 de fevereiro, na cidade de Metepec, no México. O capitão Fernando Roese convocou a equipe nesta segunda-feira também sem a número 2 do País, Bia Haddad. Sobrará para Teliana Pereira liderar uma equipe renovada.

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) explicou apenas que Paula “optou por não jogar a competição”, sem detalhar os motivos. Já Bia Haddad sofreu um acidente doméstico no fim do ano, lesionou três vértebras, e está afastado do circuito.

A ausência de ambas permitiu a Roese dar oportunidade a duas novatas: Carolina Meligeni Alves, sobrinha do ex-tenista Fernando Meligeni, de 20 anos, e Luisa Stefani, de 19, que faz carreira no tênis universitário dos Estados Unidos. Elas foram a equipe junto com as veteranas Teliana Pereira e Gabriela Cé.

“Esse ano vamos de equipe renovada. Renovada até pela ausência da Paula Gonçalves, que eu chamei, mas ela não quis jogar. Acho que todo atleta tem a livre escolha, logicamente que a Paula no momento dela hoje nos ajudaria bastante, mas em se tratando de ela não querer jogar, não se pode fazer nada”, lamenta o capitão.

Desde 2013 o Brasil vinha jogando o Zonal sempre que possível com Cé, Teliana, Paula e Bia. Agora, a ausência dessas duas últimas, precisa apelar para duas jovens em início de carreira. No México, a equipe enfrenta Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, México, Paraguai e Venezuela.

Desde 1992 o Brasil não consegue sair do Zonal I. No ano passado, perdeu na decisão para a Argentina. Em 2014, chegou a vencer o Zonal, avançando para a repescagem, quando perdeu da Suíça.