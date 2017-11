Sem jogar, Bia Haddad perde 6 posições no ranking da WTA

Sem jogar, por já ter encerrado sua temporada, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia perdeu seis posições no ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira. Ela caiu para o 71º lugar e pode perder mais posições nas próximas semanas, quando torneios ainda serão disputados, mas não tem seu lugar no Top 100 ameaçado.

Bia encerrou sua grande temporada no mês passado. Após 15 dias de férias, ela já faz pré-temporada no Rio de Janeiro, na Tennis Route, pensando em 2018. A tenista vai finalizar sua preparação para o próximo ano na IMG Academy, na Flórida. E, dos Estados Unidos, vai embarcar no fim do ano para a Austrália, onde serão disputados os primeiros torneios de 2018.

Numa atualização de apenas uma alteração no Top 50 do ranking, um dos destaques desta segunda foi a suíça Belinda Bencic. Ex-número 7 do mundo, ela segue crescendo no ranking, em seu retorno às competições, após problemas físicos.