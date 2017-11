SB coloca dois na elite do tênis de mesa de São Paulo

Foto: Divulgação

Os atletas da equipe de tênis de mesa da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de Santa Bárbara d’Oeste, Stella Alves e Lucas Gabriel Martins, conquistaram acesso à primeira e segunda divisões, respectivamente, do Campeonato Paulista.

Entre os meses de agosto e outubro, a equipe comandada pelo técnico Salatiel Rufino Neto participou de competições seletivas na divisão geral nas categorias masculina e feminina. Após os resultados obtidos no último final de semana, em etapa realizada na cidade de Santos, os barbarenses somaram pontos suficientes e conquistaram as duas vagas.

Depois da classificação dos atletas, a equipe, que conta com a parceria da Associação Desportiva e Cultural Barbarense, continua com o calendário de treinamentos e competições. Além do Estadual, o grupo participa da Liga Paulista e segue a preparação para os Jogos Abertos do Interior.