Rogério Dutra Silva sobe para 63º lugar e atinge seu melhor ranking

Derrotado na sua estreia no Torneio de Bastad, Thomaz Bellucci perdeu uma posição no ranking e agora está na 66ª. Já Thiago Monteiro, que caiu na segunda rodada do evento sueco, descartou pontos relativos ao Torneio de Hamburgo de 2016 e perdeu 11 postos, passando a figurar em 114º lugar no ranking.

Tenista número 1 do Brasil, Dutra Silva conquistou duas vitórias na chave principal do ATP 250 croata, sendo uma delas bastante expressiva, sobre o francês Gael Monfils, na segunda rodada, o que inclusive levou o rival a cair da 13ª para a 16ª colocação no ranking por causa da eliminação precoce.

O brasileiro Rogério Dutra Silva segue em ascensão no ranking da ATP. Na atualização desta segunda-feira da lista, ele atingiu a sua melhor posição ao subir um posto, para o 63º lugar, após avançar até as quartas de final do Torneio de Umag, na Croácia, na semana passada.

Com os principais tenistas fora das quadras na semana seguinte ao término de Wimbledon, o ranking não apresentou grandes alterações nesta atualização. Assim, o britânico Andy Murray segue em primeiro lugar, com 7.745 pontos, seguido do espanhol Rafael Nadal, com 7.465, e do suíço Roger Federer, com 6.545.

O sérvio Novak Djokovic está em quarto lugar, com 6.325 pontos, mas deverá deixar o Top 4 na próxima atualização do ranking por causa do descarte dos pontos do título do Masters 1000 do Canadá, vencido por ele no ano passado, o que o levará a ser ultrapassado pelo suíço Stan Wawrinka, que está em quinto lugar.

O Top 10 da lista é completado, em ordem, pelo croata Marin Cilic, pelo austríaco Dominic Thiem, pelo japonês Kei Nishikori, pelo canadense Milos Raonic e pelo búlgaro Grigor Dimitrov.

O norte-americano John Isner retornou ao Top 20 e subiu um posto, para a 20ª posição, após levar a taça do Torneio de Newport. Campeão em Bastad, o espanhol David Ferrer ascendeu 13 posições para o 33º lugar. Já o russo Andrey Rublev subiu da 74ª para a 49ª colocação depois de faturar o Torneio de Umag.

DUPLAS – No ranking de duplistas, Marcelo Melo continua na liderança, enquanto Bruno Soares é o sexto colocado. Marcelo Demoliner subiu para a 48ª posição e André Sá ascendeu para a 62ª após ser semifinalista em Bastad com Bellucci.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1.º – Andy Murray (GBR), 7.750 pontos

2.º – Rafael Nadal (ESP), 7.465

3.º – Roger Federer (SUI), 6.545

4.º – Novak Djokovic (SER), 6.325

5.º – Stan Wawrinka (SUI), 6.140

6.º – Marin Cilic (CRO), 5.075

7.º – Dominic Thiem (AUT), 4.030

8.º – Kei Nishikori (JAP), 3.740

9.º – Milos Raonic (CAN), 3.310

10.º – Grigor Dimitrov (BUL), 3.160

11.º – Alexander Zverev (ALE), 3.070

12.º – Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.805

13.º – David Goffin (BEL), 2.605

14.º – Tomas Berdych (RCH), 2.570

15.º – Pablo Carreño Busta (ESP), 2.350

16.º – Gael Monfils (FRA), 2.275

17.º – Lucas Pouille (FRA), 2.255

18.º – Roberto Bautista Agut (ESP), 2.245

19.º – Jack Sock (EUA), 2.245

20.º – John Isner (EUA), 2.045

63.º – Rogério Dutra Silva (BRA), 733

66.º – Thomaz Bellucci (BRA), 702

114.º – Thiago Monteiro (BRA), 487

145.º – João Souza (BRA), 393