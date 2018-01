Rogerinho ganha uma posição e Brasil volta a ter um Top 100 no ranking

Thiago Monteiro foi quem mais ganhou posições na atualização desta segunda. Subiu seis colocações, para o 118º, após furar o quali em Pune e avançar até as oitavas de final. Foi eliminado ao abandonar com dores no tornozelo esquerdo.

Rogerinho galgou uma colocação mesmo ainda sem entrar para jogos oficiais antes da contabilização do ranking. Na semana passada, ele desistiu de jogar em Pune, na Índia. Decidiu entrar no qualifying de Auckland e foi bem-sucedido ao furar a fase de classificação e entrar na chave principal. Estes pontos, contudo, ainda não foram computados pelo ranking.

O Brasil voltou a ter um tenista dentro do Top 100 do ranking masculino nesta segunda-feira. Na nova atualização da ATP, Rogério Dutra Silva ganhou uma posição e aparece agora justamente na 100ª posição. Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro também ganharam colocações na lista, mas seguem de fora da relação dos 100 melhores do mundo.

Bellucci, por sua vez, galgou uma posição, para o 111º, mesmo sem entrar em quadra. O brasileiro deve perder boas colocações nas próximas semanas, afastando-se ainda mais do Top 100 em razão da punição por doping, anunciada na semana passada. Ele cumprirá suspensão de cinco meses, retroativo a setembro, por apresentar diurético numa amostra colhida em julho do ano passado. Bellucci poderá voltar a jogar em fevereiro.

Na primeira lista do ranking anunciada após competições disputadas neste ano, não houve mudanças no Top 10. O espanhol Rafael Nadal segue liderando, com 1.000 pontos de vantagem sobre o suíço Roger Federer, e só deve ter o número 1 ameaçado no Aberto da Austrália, a partir do dia 15.

A primeira alteração na lista acontece na 11ª colocação. Vice-campeão do US Open, o sul-africano Kevin Anderson subiu três posições e alcançou esta colocação ao ser vice-campeão em Pune, no fim de semana. Já o argentino Juan Martín del Potro perdeu uma colocação e caiu para o 12º posto.

Já o australiano Nick Kyrgios ganhou quatro posições, e figura agora em 17º, após se sagrar campeão em Brisbane.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da ATP:

1.º – Rafael Nadal (ESP), 10.645 pontos

2.º – Roger Federer (SUI), 9.605

3.º – Grigor Dimitrov (BUL), 4.990

4.º – Alexander Zverev (ALE), 4.610

5.º – Dominic Thiem (AUT), 4.060

6.º – Marin Cilic (CRO), 3.805

7.º – David Goffin (BEL), 3.775

8.º – Jack Sock (EUA), 3.165

9.º – Stan Wawrinka (SUI), 3.060

10.º – Pablo Carreño Busta (ESP), 2.615

11.º – Kevin Anderson (AFS), 2.610

12.º – Juan Martin del Potro (ARG), 2.595

13.º – Sam Querrey (EUA), 2.535

14.º – Novak Djokovic (SER), 2.335

15.º – Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.320

16.º – John Isner (EUA), 2.265

17.º – Nick Kyrgios (AUS), 2.260

18.º – Lucas Pouille (FRA), 2.235

19.º – Andy Murray (ESC), 2.140

20.º – Tomas Berdych (RCH), 2.050

100.º – Rogério Dutra Silva (BRA), 566

111.º – Thomaz Bellucci (BRA), 531

118.º – Thiago Monteiro (BRA), 497