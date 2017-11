Rogerinho cai no ranking e Brasil pode ficar sem representante no Top 100

Nesta semana, o tenista vai disputar o Challenger de Santiago, no Chile. Se cair de forma precoce, pode sair do Top 100 na próxima semana. Neste caso, o Brasil poderia terminar o ano sem nenhum representante na lista.

Na atualização desta semana, Rogerinho perdeu uma posição, figurando agora em 94º. Na semana passada, ele disputou o Challenger de Montevidéu, no Uruguai, e foi eliminado nas quartas de final. Assim, não defendeu a pontuação obtida no mesmo torneio no ano passado, quando foi finalista.

O Brasil poderá ficar sem representantes no Top 100 do ranking masculino de tênis nas próximas semanas. Rogério Dutra Silva, atual número 1 do País, caiu na lista atualizada nesta segunda-feira e, caso não defenda seus pontos nesta semana, pode ficar de fora da relação dos 100 primeiros colocados.

Isso porque Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro, que estiveram no Top 100 durante a maior parte do ano, seguem sem conseguir voltar à lista. Ainda sem jogar, o primeiro sustentou a 112.º, enquanto Monteiro subiu quatro colocações. Aparece agora em 129.º.

Entre os primeiros colocados do ranking, não houve alterações até a 32ª colocação porque não houve competições maiores na semana passada. No domingo, teve início o ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores da temporada, em Londres. A competição vai encerrar a temporada dos principais tenistas do mundo.

Desta forma, Rafael Nadal segue na liderança, enquanto Roger Federer ocupa a segunda colocação. Alexander Zverev está em terceiro, seguido por Dominic Thiem, Marin Cilic e Grigor Dimitrov. Todos estão competindo em Londres nesta semana.

Stan Wawrinka, em recuperação física, é o 7º colocado. Completam o Top 10 David Goffin, Jack Sock e Pablo Carreño Busta. Somente os dois primeiros disputam o ATP Finals.

Sem maiores torneios na semana passada, a primeira alteração no ranking aconteceu no 32º posto. Campeão do Challenger de Montevidéu, em casa, o uruguaio Pablo Cuevas ganhou seus posições e é o 32º. Cuevas foi o tenista que mais subiu na lista dentro do Top 100 nesta semana.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da ATP:

1.º – Rafael Nadal (ESP), 10.645 pontos

2.º – Roger Federer (SUI), 9.005

3.º – Alexander Zverev (ALE), 4.410

4.º – Dominic Thiem (AUT), 3.815

5.º – Marin Cilic (CRO), 3.805

6.º – Grigor Dimitrov (BUL), 3.650

7.º – Stan Wawrinka (SUI), 3.150

8.º – David Goffin (BEL), 2.975

9.º – Jack Sock (EUA), 2.765

10.º – Pablo Carreño Busta (ESP), 2.615

11.º – Juan Martín Del Potro (ARG), 2.595

12.º – Novak Djokovic (SER), 2.585

13.º – Sam Querrey (EUA), 2.535

14.º – Kevin Anderson (AFS), 2.480

15.º – Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.320

16.º – Andy Murray (ESC), 2.290

17.º – John Isner (EUA), 2.265

18.º – Lucas Pouille (FRA), 2.235

19.º – Tomas Berdych (RCH), 2.095

20.º – Roberto Bautista Agut (ESP), 2.015

94.º – Rogério Dutra Silva (BRA), 597

112.º – Thomaz Bellucci (BRA), 531

129.º – Thiago Monteiro (BRA), 435