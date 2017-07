Rival desiste no 2º set e Djokovic estreia com vitória

Três vezes campeão de Wimbledon, Novak Djokovic iniciou a sua campanha rumo ao almejado quarto título do Grand Slam inglês, nesta terça-feira, com uma vitória tranquila. Depois de superar Martin Klizan por 6/3 no primeiro set, o tenista sérvio contou com a desistência do eslovaco, o número 47 do mundo, por motivo de lesão, quando vencia a segunda parcial por 2/0.

Segundo cabeça de chave da importante competição realizada em quadras de grama em Londres, o atual quarto colocado do ranking mundial precisou atuar apenas 40 minutos para se garantir na segunda rodada, na qual voltará a atuar como franco favorito diante do checo Adam Pavlasek, o número 136 do mundo, que em outra partida já encerrada nesta terça derrotou o norte-americano Ernesto Escobedo por 3 sets a 1, de virada, com 6/7 (7/9), 6/1, 6/3 e 6/1.

Em uma temporada ruim na qual conquistou apenas dois títulos até aqui, Djokovic tenta reeditar nesta edição de Wimbledon as suas campanhas vencedoras de 2011, 2014 e 2015 e encerrar em grande estilo esta fase irregular nesta temporada 2017.