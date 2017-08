Raonic e Zverev estreiam com vitória no Torneio de Washington

Dois dos principais favoritos ao título do Torneio de Washington, o canadense Milos Raonic e o alemão Alexander Zverev estrearam com vitória na competição norte-americana, nesta quarta-feira. Os franceses Gael Monfils e Lucas Pouille, sexto e sétimo cabeça de chave respectivamente, se despediram em suas estreias.

Terceiro pré-classificado, Raonic precisou de dois tie-breaks e 26 aces para superar o francês Nicolas Mahut por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (10/8). O próximo adversário de Raonic, que faturou seu primeiro título da carreira justamente em Washington, vai enfrentar o experiente cipriota Marcos Baghdatis, que eliminou o norte-americano Ryan Harrison por 6/4 e 6/1.

Nas oitavas de final, Raonic terá a companhia do alemão Alexander Zverev e do búlgaro Grigor Dimitrov, quinto e quarto cabeças de chave. Zverev, que estreou no torneio a parceria com o técnico Juan Carlos Ferrero, bateu o australiano Jordan Thompson por 4/6, 6/3 e 7/6 (7/5). Seu próximo rival sairá do duelo entre o local Tennys Sandgren e o australiano Nick Kyrgios.