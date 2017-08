Raonic e Tsonga são eliminados em estreia no Masters de Montreal

Maior esperança de título da torcida canadense, o local Milos Raonic se despediu de forma precoce do Masters 1000 de Montreal, na noite desta quarta-feira. O fim da rodada foi marcado ainda pelas quedas do francês Jo-Wilfried Tsonga e do belga David Goffin, cabeças de chave oito e nove do torneio, respectivamente.

Atual número 10 do mundo, Raonic caiu logo em sua estreia na competição disputada sobre quadra dura, em preparação para o US Open. O canadense foi batido pelo francês Adrian Mannarino, apenas o 42º do ranking, pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/4. Conhecido pelo forte saque, o tenista da casa acertou apenas um ace e cometeu quatro duplas faltas em 1h15min de partida.

Com sua queda, a torcida viu reduzir as chances de ver um campeão local nesta edição. As atenções dos fãs canadenses estarão voltadas agora para o jovem Denis Shapovalov. Mas o tenista de apenas 18 anos terá uma missão complicada pela frente nas oitavas de final: enfrentará o espanhol Rafael Nadal, que está perto de voltar ao topo do ranking.