Raonic e Halep vencem no Torneio de Washington; Mladenovic cai

Somente estes dois jogos da chave de simples masculina puderam ser finalizados nesta quinta antes do início da chuva. No feminino, quatro jogos foram encerrados antes da paralisação da programação.

Terceiro pré-classificado, Raonic superou o experiente cipriota Marcos Baghdatis por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/3. Nas quartas de final, o canadense vai enfrentar o local Jack Sock, oitavo cabeça de chave, que eliminou o compatriota Jared Donaldson por 7/6 (8/6) e 6/2.

Em mais um dia de programação atrapalhada pela chuva, o Torneio de Washington contou com vitórias dos favoritos Milos Raonic e Simona Halep e a queda da francesa Kristina Mladenovic, cabeça de chave número dois na disputa feminina.

Principal favorita ao título, a romena Simona Halep despachou a colombiana Mariana Duque-Mariño por 3/6, 6/4 e 6/2. Atual número dois do mundo, e de olho no topo do ranking, Halep vai enfrentar nas quartas de final a russa Ekaterina Makarova.

Já Kristina Mladenovic, segunda cabeça de chave, se despediu do torneio ao ser batida pela canadense Bianca Andreescu por 6/2 e 6/3. Nas quartas, Andreescu enfrentará a alemã Andrea Petkovic, que avançou ao eliminar a canadense Eugenie Bouchard por 6/2, 4/6 e 6/0.

Em outro jogo finalizado nesta quinta, a romena Monica Niculescu, sexta pré-classificada, bateu a compatriota Patricia Tig por 6/4 e 7/6 (7/2). A próxima adversária de Niculescu será a alemã Julia Görges.