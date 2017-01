Radwanska vence fácil romena e está nas quartas de final na China

Atual campeã do Torneio de Shenzhen, a polonesa Agnieszka Radwanska segue firme na defesa do seu título. Nesta terça-feira, a número 3 do mundo avançou às quartas de final ao superar a romena Sorana Cirstea, a 78ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em 1 hora e 18 minutos.

Radwanska conseguiu seis quebras de serviço no duelo desta terça, apenas um dia após precisar salvar três match points para não ser eliminada no terceiro set do seu jogo de estreia diante da chinesa Duan Ying-Ying, convidada da organização do evento.

Nas quartas de final, Radwanska terá pela frente a norte-americana Alison Riske, a quem venceu na decisão do Torneio de Shenzhen no ano passado. Nesta terça-feira, a número 39 do mundo aplicou duplo 6/1 na búlgara Tsvetlana Pirokova, 63ª colocada no ranking.

Número dez do mundo, a britânica Johanna Konta também se classificou às quartas de final ao derrotar, de virada, a norte-americana Vania King, 77ª colocada no ranking, por 1/6, 6/3 e 6/2. Quem também passou para essa fase foi a chinesa Qiang Wang (71ª) que venceu a romena Monica Niculescu (38º) por 7/6 (7/1) e 6/4.