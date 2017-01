Radwanska leva susto, mas vence búlgara em estreia

No jogo que fechou a programação desta terça-feira do Aberto da Austrália, a polonesa Agnieszka Radwanska levou um susto, mas conseguiu avançar para a segunda rodada do primeiro Grand Slam da temporada. A número 3 do mundo superou a búlgara Tsvetana Pironkova, 64ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/1, em 1 hora e 44 minutos.

Semifinalista do Aberto da Austrália no ano passado, Radwanska venceu com facilidade o primeiro e o terceiro sets da sua estreia em 2017 no evento em Melbourne, mas oscilou demais na segunda parcial, quando cometeu 13 erros não-forçados – no restante do duelo, realizado na Rod Laver Arena, foram apenas oito.

Ainda assim, conseguiu assegurar a décima vitória em 13 duelos com Pironkova. A sua próxima adversária no Aberto da Austrália vai ser a croata Mirjana Lucic-Baroni, a número 79 do mundo, que superou nesta terça-feira a chinesa Wang Qiang de virada, por 4/6, 6/3 e 6/4.

Também nesta terça, a australiana Daria Gavrilova, número 26 do mundo, derrotou a britânica Naomi Broady também por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5. Sua rival na segunda rodada em Melbourne será a croata Ana Konjuh.