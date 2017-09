Pliskova perde só um game e avança às quartas de final do US Open em 46 minutos

A checa Karolina Pliskova fez jus ao seu status de líder do ranking da WTA nesta segunda-feira. Dominante, ela avançou às quartas de final do US Open ao massacrar a norte-americana Jennifer Brady, a número 91 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em apenas 46 minutos.

Atual vice-campeã do US Open, Pliskova havia oscilado nas duas partidas anteriores nesta edição do Grand Slam nova-iorquino, tanto que tinha perdido o primeiro set em ambos os compromissos. Dessa vez, porém, ela foi dominante, com 23 winners e nove erros não-forçados, além de ter feito 55 pontos e levado apenas 22.

LEIA TAMBÉM: Federer e Nadal revivem domínio e lideram trintões na briga pela taça do US Open

No primeiro set, Pliskova precisou salvar dois break points, mas abriu 4/0, perdeu o game seguinte e definiu o seu triunfo por 6/1 em apenas 26 minutos. A segunda parcial diante de Brady foi ainda mais rápida, com apenas 20 minutos de duração, em que aplicou um “pneu” após converter os três break points que teve na parcial.