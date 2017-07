Pliskova acirra briga pela liderança do ranking da WTA com título em Eastbourne

A disputa do Torneio de Eastbourne na última semana acirrou ainda mais a briga pela liderança do ranking da WTA. Com a conquista do título do evento preparatório para Wimbledon, a checa Karolina Pliskova se aproximou da alemã Angelique Kerber e da romena Simona Halep na atualização desta segunda-feira da lista, que não apresentou alterações nas 12 primeiras posições.

Líder do ranking, Kerber está com 7.035 pontos após parar nas quartas de final em Eastbourne, sendo que agora defenderá o vice-campeonato da edição de 2016 de Wimbledon. A romena Simona Halep é a segunda colocada com 6.920 pontos, também tendo parado nas quartas de final do evento britânico na semana passada, mesma etapa em que foi eliminada do Grand Slam londrino no último ano.

LEIA TAMBÉM: Nadal supera Federer e sobe para 4º no ranking; Melo vira nº 3 nas duplas

Pliskova se aproximou de ambas, pois foi campeã em Eastbourne e chegou aos 6.855 pontos. E a checa tem poucos pontos a defender em Wimbledon, pois na última temporada deixou o torneio logo na segunda rodada.