Peers e Kontinen batem irmãos Bryan e são campeões de duplas na Austrália

Campeões do ATP Finals no ano passado, o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers seguem em ótima fase. Neste sábado, eles conquistaram o primeiro título deles de Grand Slam na chave masculina de duplas ao vencerem os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan por 2 sets a 0, com duplo 7/5, na decisão do Aberto da Austrália.

Kontinen já tinha um título de Grand Slam – venceu as duplas mistas de Wimbledon, no ano passado, junto com a britânica Heather Watson. Já Peers ganhou um evento desse nível pela primeira vez, depois de ter sido vice-campeão de Wimbledon e do US Open em 2015 junto com Jamie Murray.

LEIA TAMBÉM: Brasil amarga dia de derrotas no qualifying do Aberto da Austrália

O finlandês é o sétimo duplista do mundo, enquanto o australiano começou o torneio de Melbourne em nono, e vai ao menos ultrapassar o brasileiro Marcelo Melo, o oitavo.

Já os irmãos Bryan, que dividem o quinto lugar, perderam a oportunidade de conquistar o título de um Grand Slam pela 17.ª vez. Eles venceram seis vezes em Melbourne, mas a última conquista deles lá data de 2013. Aos 38 anos, eles anunciaram, durante o torneio, que não defenderão mais os EUA na Copa Davis.