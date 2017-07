Número 1, Kerber vence belga e vai à 3ª rodada

Tentando se manter como número 1 do mundo, a tenista alemã Angelique Kerber deu mais um passo rumo a este objetivo nesta quinta-feira ao derrotar a belga Kirsten Flipkens por 2 sets a 0, com duplo 7/5 7-5. O triunfo garantiu a líder do ranking na terceira rodada de Wimbledon.

Sem empolgar neste ano, Kerber vem de resultados ruins nos dois Grand Slams já disputados na temporada. Em Roland Garros, no mês passado, caiu logo na estreia. Mais adaptada ao piso rápida, a alemã fez melhor início em Londres. Em dois jogos, ela ainda não perdeu um set.

O bom rendimento na grama londrina é fundamental para a alemã seguir na ponta do ranking. Ela precisa ao menos chegar à final para assegurar a posição. Antes do jogo contra Flipkens, Kerber recebeu boa notícia: a checa Karolina Pliskova se despediu na segunda rodada. Apesar disso, Pliskova ainda tem chances de assumir o número 1. A romena Simona Halep, atual número dois, também pode desbancar Kerber ao fim de Wimbledon.