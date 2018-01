Número 1 do mundo em duplas, Marcelo Melo mira título inédito em Melbourne

Embalado pelo troféu conquistado em Sydney na última sexta-feira, Marcelo Melo é a grande aposta do Brasil no primeiro Grand Slam do ano. Ele e seu parceiro, o polonês Lukasz Kubot, lideram os dois rankings de duplas. Foram campeões em Wimbledon e vice no ATP Finals, em 2017. Neste ano, já começaram a temporada com título, em solo australiano.

“É muito bom começar o ano com título. Vamos para Melbourne com bastante confiança e pronto para fazer um bom torneio”, disse Marcelo Melo. No Aberto da Austrália, o seu melhor resultado é a semifinal de 2015. Na temporada passada, caiu nas oitavas de final.

Outro candidato brasileiro a título é Bruno Soares. Ele foi campeão na Austrália em 2016, ao lado do parceiro britânico Jamie Murray. No ano passado, a dupla foi eliminada na estreia. O brasileiro é o atual número 10 do mundo.