Nishikori é surpreendido e cai para Alexander Zverev na semifinal em Washington

Agora, Zverev terá pela frente um experiente adversário na luta pelo quarto título da carreira. Ele vai encarar o sul-africano Kevin Anderson, de 31 anos, que também surpreendeu no sábado o norte-americano Jack Sock ao vencer por 2 sets a 0, com as mesmas parciais de 6/3 e 6/4.

O alemão Alexander Zverev surpreendeu o japonês Kei Nishikori para chegar à decisão do Torneio de Washington, nos Estados Unidos. Quinto cabeça de chave, o tenista de 20 anos deixou para trás o segundo maior favorito da competição na semifinal de sábado, ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Apenas 15.º favorito em Washington, Anderson passou com autoridade pelo oitava cabeça de chave. Foram duas quebras de serviço para o sul-africano, que apesar da longa trajetória no circuito da ATP, ainda busca seu primeiro título.

LOS CABOS – No Torneio de Los Cabos, no México, o norte-americano Sam Querrey confirmou o favoritismo e ficou com o título. Na noite de sábado, o cabeça de chave número 2 derrotou o surpreendente australiano Thanasi Kokkinakis por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2.

Apenas número 454 do mundo, Kokkinakis foi o responsável por derrotar o principal cabeça de chave do torneio, o checo Tomas Berdych, na semifinal. Mas na decisão não foi páreo para Querrey, que arrancou no set de desempate para conquistar apenas seu segundo título na carreira.