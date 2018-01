Nadal vence argentino e encara bósnio na 3ª rodada do Aberto da Austrália

Não foi fácil, mas o espanhol Rafael Nadal conseguiu se classificar sem perder sets para a terceira rodada do Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, o número 1 do mundo se garantiu na próxima fase em Melbourne ao derrotar o argentino Leonardo Mayer, o 52º colocado no ranking da ATP, por 6/3, 6/4 e 7/6 (7/4), em 2 horas e 38 minutos, na Rod Laver Arena.

Nadal agora soma 53 vitórias em 64 jogos no Aberto da Austrália, Grand Slam que venceu em 2009 e do qual é o atual vice-campeão, tendo sido batido pelo suíço Roger Federer no ano passado. O seu próximo rival em Melbourne vai ser o bósnio Damir Dzumhur, o número 30 do mundo, que derrotou o australiano John Millman em quatro sets, por 7/5, 3/6, 6/4 e 6/1, nesta quarta.

Diante de Mayer, Nadal dominou os dois primeiros sets e estava prestes a fechar o terceiro quando liderava o placar por 5/4 no seu serviço. Mas aí Mayer quebrou o saque do espanhol e levou a parcial para o tie-break, quando o espanhol voltou a se impor para assegurar a passagem de fase em Melbourne.