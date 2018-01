Nadal estreia no ano com derrota para Gasquet; Federer já treina em Melbourne

“Se eu não estivesse me sentindo bem, provavelmente não estaria aqui. Então, isso é uma boa notícia”, comentou Nadal, ao garantir estar 100% fisicamente. “Foi um bom teste hoje para mim e uma boa prática. Isso é o que é importante”, declarou o atual vice-campeão do Aberto da Austrália.

Exibindo dificuldade típica de um início de temporada, Nadal cometeu muitos erros não forçados, principalmente com o seu potente forehand. Mas não exibiu falta de movimentação ou dores no joelho direito, que o tiraram do ATP Finals, no final da temporada passada.

O tenista espanhol Rafael Nadal estreou o ano de 2018 com derrota. Nesta terça-feira, ele foi derrotado pelo francês Richard Gasquet pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em uma exibição disputada em Melbourne. Gasquet nunca vencera o dono de dez títulos de Roland Garros no circuito profissional – são 15 vitórias de Nadal em 15 jogos contra o adversário.

Nadal chegará ao primeiro Grand Slam da temporada sob certa desconfiança da torcida. Ele não disputou nenhum torneio oficial antes de jogar em Melbourne a partir do dia 15. Desistiu de uma exibição em Abu Dabi no fim do ano e descartou o Torneio de Brisbane, também na Austrália, na primeira semana de 2018.

As ausências geraram especulações sobre o seu estado físico. “Tive um longo ano em 2017. Então precisei começar a temporada um pouco mais tarde do que o comum. Mas eu cheguei aqui com muito tempo [para treinar]. E foi um bom dia para sentir o feeling novamente de jogar uma partida”, declarou o espanhol.

FEDERER – Enquanto Nadal ainda preocupa os fãs para o Aberto da Austrália, o suíço Roger Federer já mostrou boa forma física e técnica neste ano. Ao lado da compatriota Belinda Bencic, ele faturou o título da Copa Hopman, torneio entre países, no fim de semana.

Durante a competição, não perdeu nenhum jogo de simples. E bateu jovens rivais como o russo Karen Khachanov, o norte-americano Jack Sock e o alemão Alexander Zverev, atual número quatro do mundo.

Nesta terça-feira, o atual campeão do Aberto da Austrália treinou pela primeira vez nas dependências do Complexo de Melbourne Park. Ele bateu bola na Margaret Court, uma das principais quadras do torneio. Atual número dois do mundo, o suíço busca o sexto título no Grand Slam disputado em Melbourne.