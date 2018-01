Nadal atropela dominicano em estreia na Austrália; Rogerinho perde de Kyrgios

Tentando afastar a desconfiança sobre sua forma física, o espanhol Rafael Nadal não deu chances ao dominicano Victor Estrella Burgos e estreou no Aberto da Austrália com uma vitória avassaladora sobre o rival, na manhã desta segunda-feira (noite desta segunda, em Melbourne). O atual número 1 do mundo venceu por triplo 6/1, em apenas 1h34min de duelo.

Nadal vinha sob desconfiança dos fãs por causa do irregular fim de temporada de 2017, quando abandonou o ATP Finals por conta de dores no joelho direito. As suspeitas sobre a situação física do líder do ranking cresceram nos primeiros dias do ano, diante de sua desistência em exibições e da fraca atuação em outras.

Nesta segunda-feira, o número 1 do mundo fez sua estreia oficial na temporada. E, com visual novo, de camisa sem manga, não deu chances ao 79º do ranking. Nadal cedeu apenas três games ao rival em toda a partida. Sofreu apenas uma quebra de saque, no fim do segundo set. Mas não foi nada que levantasse suspeita sobre o seu domínio em quadra.