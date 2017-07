Murray vence fácil alemão e avança à terceira rodada em Wimbledon

Diante de Brown, Murray se defendeu bem do jogo de saque e voleio de Brown. O britânico não teve o seu saque ameaçado em toda a partida, tendo disparado um winner a mais do que o alemão – 31 a 30 -, além de ter cometido pouquíssimos erros não-forçados – foram cinco, contra os 28 do seu oponente.

Murray havia vencido Brown no único duelo anterior entre eles. E o seu próximo rival em Londres vai ser o italiano Fabio Fognini, o número 29 do mundo, que passou nesta quarta pelo checo Jiri Vesely (48º colocado no ranking) também por 3 a 0 (7/6, 6/4 e 6/2). O confronto servirá como desempate, pois o confronto direto entre o britânico e Fognini está empatado em 3 a 3.

Atual campeão de Wimbledon, o britânico Andy Murray não encontrou problemas para avançar à terceira fase do Grand Slam londrino, disputado em quadras de grama. Nesta quarta-feira, o número 1 do mundo despachou o alemão Dustin Brown, o 97º colocado no ranking da ATP, em três sets, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, em 1 hora e 36 minutos.

O primeiro set foi o mais equilibrado do duelo, com Murray conseguindo a única quebra de serviço da partida no oitavo game, fechando a parcial na sequência. Já no segundo, Brown até confirmou os dois primeiros games de serviço, mas depois sucumbiu ao britânico, que venceu cinco games consecutivos para fazer 6/2.

No terceiro set, Murray abriu 4/1 com break points convertidos no terceiro e quinto games, depois o fechando em 6/2. Assim, garantiu a sua segunda vitória em Wimbledon, se mantendo firme na defesa do título de 2016 e da condição de líder do ranking mundial.

OUTROS JOGOS – Também nesta quarta-feira, o croata Marin Cilic, o número 6 do mundo, avançou em Wimbledon ao derrotar o alemão Florian Mayer, o 114º colocado no ranking, por 7/6 (7/2), 6/4 e 7/5. E o seu próximo rival vai ser o norte-americano Steve Johnson, o número 31 do mundo, que passou pelo moldávio Radul Albot (6/3, 6/3, 4/6 e 6/3).

E o sul-africano Kevin Anderson também avançou para a terceira rodada de Wimbledon nesta quarta-feira, fase em que terá pela frente o belga Ruben Bemelmans.