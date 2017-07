Murray supera francês e vai às quartas pelo décimo ano seguido

O britânico Andy Murray segue firme na defesa do seu título de Wimbledon. Nesta segunda-feira, aproveitando os vários erros cometidos pelo francês Benoit Paire, o número 1 do mundo se classificou pela décima vez consecutiva às quartas de final do Grand Slam londrino ao derrotá-lo por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1), 6/4 e 6/4, em 2 horas e 21 minutos.

Número 46 do mundo, Paire até disparou 50 winners no duelo, mas abusou dos erros não-forçados – foram 43, contra apenas sete de Murray, que ainda conseguiu 23 bolas vencedoras. Assim, o britânico assegurou a segunda vitória em dois duelos com o francês e avançou em Wimbledon.

O triunfo, porém, não veio sem dificuldades. No primeiro set, Paire chegou a abrir 4/2, mas permitiu que Murray reagisse ao vencer três games consecutivos e forçasse a realização do tie-break, quando venceu com bastante facilidade, só levando um ponto.