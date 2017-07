Murray minimiza dores no quadril e anuncia que será pai pela 2ª vez

Alvo de preocupação por parte dos fãs britânicos, Andy Murray minimizou neste domingo as dores no quadril que vêm atrapalhando sua preparação para Wimbledon. O número 1 do mundo, e atual campeão do Grand Slam londrino, garantiu que o problema não deve afetar seu rendimento em quadra a partir desta segunda-feira.

“Me sinto muito melhor nestes últimos dias. Se eu estiver amanhã como estou agora, estarei em boas condições para jogar. Estarei bem para jogar sete partidas”, declarou o líder do ranking, citando o número de jogos necessários para chegar ao título.

Murray revelou que as dores no quadril não são novidade para ele. “Eu tenho problemas no quadril desde muito jovem. Não é algo novo. Só que nos últimos dias passou a doer mais”, declarou. “As dores têm me dado certa dificuldade na movimentação, para acertar alguns golpes e ajustar algumas posições em quadra.”