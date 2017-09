Murray desiste de jogar em Pequim e Xangai e só deve voltar às quadras em 2018

Dificilmente Andy Murray voltará às quadras em 2017. Nesta quarta-feira, o britânico divulgou um comunicado em seu perfil no Facebook para afirmar que “muito provavelmente” não vai participar de mais nenhum torneio no restante da temporada 2017 por causa de uma lesão no quadril.

“Infelizmente, não terei condições de competir nos próximos eventos em Pequim e em Xangai, e muito provavelmente, nos dois últimos eventos para terminar a temporada em Viena e Paris, devido à minha lesão no quadril, que me tem incomodado nos últimos meses”, escreveu o segundo colocado no ranking da ATP.

O Torneio de Pequim e o Masters 1000 de Xangai estão agendados para o início de outubro, enquanto o Torneio de Viena e o Masters 1000 de Paris, eventos para os quais Murray ainda não oficializou a sua desistência, vão ocorrer na parte final do mês. O britânico explicou que a sua decisão foi tomada após várias avaliações médicas nos últimos dias.