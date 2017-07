Müller surpreende e elimina Nadal em batalha de 4h47min

Com a queda, o número dois do mundo praticamente acabou com suas chances de voltar ao topo do ranking ao fim da competição inglesa. Ele teve encerrada ainda a série vitoriosa de 28 sets consecutivos, que exibia desde o início de Roland Garros, onde foi campeão pela décima vez, no mês passado.

Dez vezes campeão em Roland Garros, Rafael Nadal não conseguiu passar das oitavas de final em Wimbledon mais uma vez. O espanhol caiu diante do forte saque do luxemburguês Gilles Müller, que vive grande fase na temporada, em uma batalha de 4h47min de duração, nesta segunda-feira. Müller levou a melhor por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/4, 3/6, 4/6 e 15/13.

Foto: AELTC - Tim Clayton

Nesta segunda, o dono de 15 títulos de Grand Slam mostrou persistência e a conhecida raça em quadra, mas não obteve sucesso ao fim. Ele saiu atrás no placar, perdendo os dois primeiros sets e até salvou quatro match points. Mas o 26º colocado do ranking fez valer a grande fase que atravessa no circuito.

Aos 34 anos, o tenista de Luxemburgo não apenas faturou seu primeiro título de nível ATP neste ano, como também obteve o segundo. E registrou ainda um vice-campeonato. Um dos troféus foi obtido justamente sobre a grama, em Hertogenbosch, na Holanda, em preparação para Wimbledon.

Neste embalo, Müller faturou os dois primeiros sets, com uma quebra de saque em cada parcial. No terceiro, Nadal iniciou sua reação e venceu o set sem ter o serviço ameaçado. Em seguida, o espanhol fez o mesmo, empatando a partida, diante da empolgação da torcida, surpreendida pela reviravolta no placar.

O quinto set, sem tie-break, foi o mais equilibrado de todos. Os dois tenistas sustentaram seus saques até o incrível 28º game da parcial. Foi quando Müller, após desperdiçar quatro match points, enfim aproveitou sua chance no saque do espanhol para faturar a quebra necessária para fechar o jogo.

O tenista de Luxemburgo terminou a partida com 30 aces, contra 23 do espanhol. No total, Müller somou 95 bolas vencedoras, diante de 77 de Nadal. E, mesmo com a vitória, o luxemburguês falhou muito mais que o perdedor: foram 52 erros não forçados, contra 17 do dono de dois títulos em Wimbledon.

Nas quartas de final, Müller vai enfrentar outro tenista de saque forte: será o croata Marin Cilic. Quem vencer neste confronto vai encarar na semifinal o vitorioso do duelo entre o local Andy Murray, atual campeão, e o norte-americano Sam Querrey.

JOGO DE DJOKOVIC É ADIADO – A longa duração da partida entre Nadal e Müller acabou impedindo a disputa do jogo de Novak Djokovic e o francês Adrian Mannarino, que seria disputado nesta mesma quadra 1 logo na sequência. Assim, o número quatro do mundo fará seu jogo das oitavas de final somente nesta terça-feira.

Ainda nesta segunda, o suíço Roger Federer conheceu seu futuro rival nas quartas de final. Será o canadense Milos Raonic, justamente o seu algoz na semifinal do ano passado. Para avançar, Raonic precisou superar uma batalha de cinco sets contra o alemão Alexander Zverev, por 3 a 2, com parciais de 4/6, 7/5, 4/6, 7/5 e 6/1.