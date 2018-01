Muguruza vence holandesa, mas abandona Torneio de Sydney por lesão

Campeã de Wimbledon em 2017, Gabriñe Muguruza abandonou nesta quarta-feira o Torneio de Sydney após vencer o seu jogo pelas oitavas de final por causa de uma lesão na perna. Com isso, esta foi a segunda vez que a número 2 do mundo desistiu de um evento no início da temporada 2018 por problemas físicos.

A espanhola, que na semana passada se retirou no terceiro set da sua primeira partida no Torneio de Brisbane por causa de cãibras na perna, havia derrotado nesta quarta a holandesa Kiki Bertens, a 32ª colocada no ranking da WTA, por 6/3 e 7/6 (8/6), no seu jogo de estreia em Sydney.

LEIA TAMBÉM: Com dores no joelho, Nadal luta, mas perde de Goffin na estreia do ATP Finals

Mas uma lesão muscular na perna direita fez com que Muguruza desistisse do seu próximo encontro, garantindo a passagem às semifinais daquela que seria a sua rival, a australiana Daria Gavrilova (25ª), que fez 6/4 e 6/2 na compatriota Sam Stosur(42ª).