Muguruza sobe para 3º lugar com título e Bia Haddad se torna número 71 do mundo

A conquista do título do Torneio de Cincinnati no último fim de semana levou Garbiñe Muguruza a dar um salto no ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira. A espanhola ganhou três postos e ascendeu para a terceira colocação, com 5.860 pontos.

Muguruza foi campeã do evento de nível Premier 5 com uma campanha de peso, que incluiu vitórias sobre as duas primeiras colocadas do ranking da WTA. Nas semifinais, ela superou a checa Karolina Pliskova, a líder da lista, com 6.390 pontos. E na decisão derrotou a romena Simona Halep, a segunda colocada, com 6.385, que assumiria a liderança da lista caso conquistasse o título em Cincinnati.

Campeã de Wimbledon, Muguruza pode assumir a liderança do ranking após a disputa do US Open. De qualquer forma, a conquista no fim de semana em Ohio já a colocou na ponta da lista da WTA que leva em consideração apenas os resultados da atual temporada.