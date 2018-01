Muguruza, Halep, Kerber e Sharapova estreiam com vitória em Melbourne

As principais favoritas ao título do Aberto da Austrália não decepcionaram nesta terça-feira, segundo dia de disputas no primeiro Grand Slam da temporada. Na quadra dura de Melbourne, a romena Simona Halep e a espanhola Garbiñe Muguruza venceram seus jogos em sets diretos, na briga pelo troféu e também pela liderança do ranking. Fora deste duelo direto, a alemã Angelique Kerber e a russa Maria Sharapova estrearam com vitória.

Atual número 1 do mundo, Halep só encontrou dificuldades no início do jogo contra a local Destanee Aiava. Depois deslanchou para fechar a partida pelo placar de 7/6 (7/5) e 6/1. A líder do ranking obteve cinco quebras de saque, mas sofreu três. Foram ainda 20 bolas vencedoras, contra 25 da tenista da casa.

Halep teve como maior trunfo na partida a calma para vencer os pontos mais importantes e as oscilações no saque da rival. Aiava cometeu nove duplas faltas e venceu apenas 51% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. A irregularidade da rival ajudou a romena, que sofreu com dores no tornozelo esquerdo após sofrer uma torção no segundo set.