Muguruza e Halep avançam em Toronto; Venus e Kerber são eliminadas

As principais favoritas ao título do Torneio de Toronto tiveram destinos opostos nesta quinta-feira. A espanhola Garbiñe Muguruza e a romena Simona Halep venceram seus jogos e avançaram às quartas de final. Já a norte-americana Venus Williams e a alemã Angelique Kerber, ambas ex-líderes do ranking, se despediram da quadra dura do torneio canadense.

Quarta cabeça de chave, Muguruza fez um jogo de altos e baixos contra a australiana Ashleigh Barty. A campeã de Wimbledon venceu o set inicial com um “pneu”. Porém, caiu de rendimento na segunda parcial e cedeu o empate. No terceiro, reagiu e retomou o domínio na partida, fechando jogo com parciais de 6/0, 3/6 e 6/2.

Nas quartas, Muguruza perderá a chance de reeditar a final de Wimbledon contra Venus Williams. Isso porque a americana, nona pré-classificada, foi eliminada pela ucraniana Elina Svitolina, quinta cabeça de chave, por 6/2 e 6/1.