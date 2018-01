Monteiro e Feijão são eliminados na estreia no qualifying do Aberto da Austrália

A tentativa do tênis brasileiro de ter mais representantes na chave masculina do Aberto da Austrália parou logo na primeira rodada do qualifying do Grand Slam disputado em Melbourne. Nesta quarta-feira, Thiago Monteiro e João Souza, o Feijão, foram eliminados precocemente do qualificatório, deixando Rogério Dutra Silva como único representante do País nesse evento do primeiro Grand Slam do ano.

Monteiro, número 128 do mundo, perdeu para o italiano Lorenzo Sonego, 217º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Já Feijão fez jogo duro, mas acabou caindo de virada. O número 251 do mundo foi batido pelo argentino Andrea Collarini (259º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/2 e 6/4.

Assim, Dutra Silva, que se garantiu na chave principal após a desistência de tenistas melhor ranqueados, vai ser o único brasileiro a disputar o evento masculino de simples do Aberto da Austrália. Já Thomaz Bellucci está afastado das quadras para cumprir suspensão de cinco meses por doping.