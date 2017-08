Monteiro cai em simples, Sá perde nas duplas e Brasil dá adeus a torneio nos EUA

O Brasil viu os seus últimos representantes que ainda estavam vivos no Torneio de

Winston-Salem serem eliminados com derrotas sofridas na noite desta terça-feira, nos Estados Unidos. Na chave de simples, Thiago Monteiro começou bem a partida contra o italiano Paolo Lorenzi, sétimo pré-classificado do ATP 250 local realizado em quadras duras, ao vencer o primeiro set por 6/2, mas depois foi superado por 6/4 nas duas parciais seguintes para cair de virada no confronto válido pela segunda rodada da competição.

Visando chegar embalado ao US Open, Grand Slam que começa na próxima semana, em Nova York, o tenista cearense havia estreado em Winston-Salem com uma boa vitória sobre o ucraniano Alexandr Dolgopolov, batido por duplo 6/3. Nesta terça, porém, ele não resistiu ao favoritismo do atual 40º colocado do ranking mundial.